Hudson gewinnt Speerwurf beim Top-Meeting in Graz

Speerwerferin Victoria Hudson hat ihre WM-Enttäuschung verdaut und am Samstag beim Austrian Top Meeting in Graz-Eggenberg mit 60,98 m gewonnen. Es war ihre drittgrößte Weite heuer. "Heute hat es sowohl beim Aufwärmen als auch beim Wettkampf gepasst", sagte Hudson, die vor der Leichtathletik-EM in München Mitte August noch einen Wettkampf in Italien absolvieren wird. Im WM-Finale wäre sie damit zweitbeste Europäerin geworden, was für die Kontinental-Titelkämpfe hoffen lässt.