Nagelsmann zu Laimer-Gerücht: Entscheidend, was Spieler will

In den Wechselspekulationen um Konrad Laimer von RB Leipzig zu Bayern München sieht Julian Nagelsmann den Spielerwunsch als vorrangig an. "Grundsätzlich ist immer das Entscheidende, was will ein Spieler. Wir haben schon noch die gesunden Verhältnisse, dass immer erst ein Spieler einen Wunsch äußert, wo er hingehen möchte - und nicht anders herum", sagte der Nagelsmann. Am (heutigen) Samstag (20.30 Uhr/Sat.1, Sky) empfängt Cupsieger Leipzig Meister Bayern zum Supercup-Duell.