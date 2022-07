Duell möglicher Sturm-Gegner Kiew und Fenerbahce endet 0:0

Das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League zwischen Dynamo Kiew und Fenerbahce Istanbul hat am Mittwoch in Lodz mit einem 0:0 geendet. Das Retourmatch steigt in einer Woche in der Türkei, der Aufsteiger trifft am 2. oder 3. August daheim und am 9. August auswärts auf Sturm Graz. Der Sieger dieses Duells steht im Play-off, der Verlierer in der Europa-League-Gruppenphase. Als Sturm-"Spion" saß Sportchef Andreas Schicker in Lodz im Stadion.