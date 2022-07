Gidey gewinnt 10.000-m-WM-Gold - 5. Hammer-Titel für Fajdek

Nach Silber 2019 bei der WM in Doha und Olympia-Bronze 2021 in Tokio hat sich die Äthiopierin Letesenbet Gidey ihren ersten großen Titel geholt. Die 24-Jährige gewann am Samstag bei der Leichtathletik-WM in Eugene (Oregon) im Zielsprint die 10.000 m in der Jahresweltbestzeit von 30:09,94 Minuten vor den Kenianerinnen Hellen Obiri (30:10,02) und Margaret Kipkemboi (30:10,07). Im Hammerwurf der Männer setzte sich zum fünften Mal und das in Serie der Pole Pawel Fajdek durch.