Schon Ende Mai hatte sich Fuchs nach dem 10,17-Lauf nahe an der europäischen Spitze gewähnt. "Ich habe die letzten beiden Jahre mega-viel in meine Karriere investiert, das ist jetzt der Lohn dafür", jubelte Fuchs damals. Am Samstag war er freilich nochmals glücklicher. "Es waren wirklich super Bedingungen, ein ganz solider Wind im Finale. Die Bedingungen und auch die Beine und alles drum und dran haben es einfach möglich gemacht. Jetzt gehört er mir, der österreichische Rekord, auf den werden wir weiter aufbauen. Kein Ende in Sicht, das ist der Start der new era", sagte er.

Im Vorlauf war er übrigens bei zu viel Rückenwind bereits 10,08 gelaufen. "Unglaublich, schon im Vorlauf 10,08 mit leider zu viel Wind wieder, aber heute haben wir es einfach alle gespürt, dass bei jedem was geht." Ebenfalls mit zu viel Wind war er bereits am 3. Juli in La Chaux de Fonds auf 10,09 gekommen.