Geherin Garcia Leon erste Weltmeisterin in Eugene

Die Peruanerin Kimberly Garcia Leon hat am Freitag (Ortszeit) das 20-km-Rennen der Geherinnen in Eugene gewonnen und ist damit erste Goldmedaillengewinnerin der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Oregon. Sie setzte sich bei sonnigen und heißen Verhältnissen im Landesrekord von 1:26:58 Stunden vor der Polin Katarzyna Zdzieblo (1:27:31), die ebenfalls nationale Bestzeit erzielte, und der Chinesin Qieyang Shijie (1:27:56) durch.