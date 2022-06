"Es war sehr enttäuschend. Ich bin schneller am Boden gestanden als gedacht. Ich hab' nicht viel mitbekommen von der Finalroute", erklärte die Niederösterreicherin Pilz im ORF-Interview. Dabei hatte Pilz sowohl in der Qualifikation als auch im Halbfinale noch recht souverän agiert. "Ich fühle mich eigentlich in einer guten Form", befand sie folgerichtig und hoffte auf eine bessere Leistung beim Weltcup von Villars kommende Woche in der Schweiz.

Im Vergleich zu den vor ihm platzierten Athleten fehlten dem dreifachen Vorstiegweltmeister Schubert nur wenige Zentimeter, dennoch zeigte er sich nicht zufrieden. "Es war eine geile Route im Finale, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht von mir. Ich habe eigentlich keine Fehler gemacht, aber gemerkt, dass ich noch nicht fit genug bin, nicht dort, wo ich stehen will", erklärte der 31-jährige Routinier aus Tirol.