Weißhaidinger verzichtet auf Diamond League in Stockholm

Wegen eines leicht verhärteten Rückens nach einer Krafttrainingswoche wird der Olympiadritte Lukas Weißhaidinger auf ein Antreten im Diskuswurf beim Diamond-League-Meeting am Donnerstag in Stockholm verzichten. Stattdessen wird er sich weiter auf die WM im Juli in Eugene vorbereiten. Die Qualifikation für das Finale der Diamantenliga hat der Oberösterreicher ohnehin bereits geschafft.