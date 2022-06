Leclerc startet nach Motorwechsel in Kanada von ganz hinten

Charles Leclerc wird in der Startaufstellung des Formel-1-Grand-Prix in Kanada am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/ORF, Sky) ganz ans Ende strafversetzt. Nachdem im Ferrari des Monegassen am Freitag bereits neue Komponenten des Motors eingebaut worden waren, entschloss sich das Team am Samstag zu einem weiteren Tausch von mehreren Teilen. So bekam Leclerc unter anderem seinen vierten Verbrennungsmotor in diesem Jahr, erlaubt sind pro Saison nur drei davon.