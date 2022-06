Golden State Warriors holten sich NBA-Titel

Die Golden State Warriors haben zum siebenten Mal die Meisterschaft in der NBA gewonnen. Im sechsten Spiel holten die Warriors am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 103:90 (54:39) gegen die Boston Celtics und entschieden die Finals mit 4:2 für sich. Für das Team um Superstar Stephen Curry ist es die erste Meisterschaft seit 2018, aber schon die vierte in den vergangenen acht Jahren.