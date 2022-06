Spanische Liga reicht Beschwerde gegen PSG und ManCity ein

Die spanische Fußball-Liga hat bei der UEFA eine Beschwerde gegen die europäischen Spitzenclubs Paris St. Germain und Manchester City wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Financial Fairplay eingereicht. Das teilte LaLiga am Mittwoch mit. Die Spanier kündigten zudem weitere rechtliche Schritte gegen die beiden Vereine an, da diese "kontinuierlich gegen geltende Vorschriften verstoßen" würden.