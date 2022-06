Um den Einzug ins Viertelfinale geht es für Seidl/Waller am Donnerstag gegen die norwegischen Olympiasieger Anders Mol/Christan Sörum. Dieses Duell war Anfang Juni beim Elite-16-Turnier in Jurmala in Lettland an die Österreicher gegangen, allerdings hatten sich die vierfachen Europameister danach aus gesundheitlichen Gründen aus dem Turnier zurückgezogen. Mol/Sörum fehlt WM-Gold noch.

Zwei weitere österreichischen Paare hatten den Aufstieg unter die letzten 32 geschafft. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig bekommen es mit den topgesetzten Niederländerinnen Kaja Stam/Raisa Schoon zu tun (15.00), Alexander Huber/Christoph Dresser sind gegen Cherif Younouss/Ahmed Tijan aus Katar im Einsatz (19.00).