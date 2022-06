Seidl/Waller bei Rom-WM im Achtelfinale

Die Österreicher Robin Seidl/Philipp Waller haben am Dienstag ihren Siegeszug bei den Weltmeisterschaften der Beach-Volleyballer in Rom im Sechzehntelfinale fortgesetzt. Die beiden setzten sich nach ungeschlagen überstandener Gruppenphase zum Auftakt der K.o.-Phase gegen die US-Amerikaner Taylor Sander/Taylor Crabb 2:1 (-17,15,9) durch. Um den Einzug ins Viertelfinale geht es am Donnerstag, die Gegner waren vorerst noch offen.