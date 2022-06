Der Höhepunkt des Events findet wie gewohnt am Sonntag (live auf ServusTV) mit dem Hare Scramble statt, dabei treten die besten 500 des Prologs an. Szene-Größen wie Manuel Lettenbichler (GER), Billy Bolt (GBR) oder Taddy Błażusiak (POL) haben ihre Teilnahme wieder zugesagt. Österreichs Hard Enduro Hoffnung Michael Walkner ist ebenfalls dabei. Dem Salzburger - nicht verwandt mit Ex-Dakar-Sieger Matthias Walkner - wird ein Podestplatz zugetraut. Der bisher letzte Sieger ist der Brite Graham Jarvis, der 2019 gewann. Es war sein insgesamt fünfte Sieg am Erzberg.