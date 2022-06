ÖTV-Frauen ins Play-off von Billie Jean King Cup nachgerückt

Österreichs Tennis-Frauenteam hat im Billie Jean King Cup mit Verspätung ein Play-off-Ticket erhalten. Nachdem es in der Europa/Afrika-Gruppe I im April in der Türkei zu Rang fünf gereicht hatte, rückten Julia Grabher und Co. nun für 11./12. November auf einen freigewordenen Platz. Dieser hatte Großbritannien gehört, das ist durch die Finalturnierausrichtung aber dort Fixteilnehmer. Davor waren Serbien und Mexiko für die ausgeschlossenen Russland und Belarus zum Zug gekommen.