Ljubicic wechselt zu Dinamo Zagreb, Rapid holt Bajic

Der Wechsel von Robert Ljubičić von Rapid Wien zu Dinamo Zagreb ist perfekt. Die Hütteldorfer gaben am Montag den Transfer des 22-Jährigen zum kroatischen Fußball-Meister bekannt. Ljubičić war seit Wochen mit Dinamo Zagreb in Verbindung gebracht worden. Rapid schlug am Montag aber auch auf dem Transfermarkt zu und holte Offensivspieler Ante Bajic von der SV Ried.