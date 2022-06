Lightning verkürzt gegen Rangers in NHL-Ost-Finals auf 1:2

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in den Eastern Conference Finals der NHL gegen die New York Rangers auf 1:2 verkürzt. Im dritten Spiel der Serie nach dem Modus Best of Seven holte das Eishockey-Team vor heimischem Publikum in Florida am Sonntag ein 3:2. Zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege.