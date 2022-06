Kasatkina im French-Open-Halbfinale

In einem Duell zweier Russinnen hat sich Darja Kasatkina (Nr. 20) am Mittwoch den dritten Halbfinalplatz im Frauen-Einzel der Pariser Tennis-French-Open geholt. Sie besiegte Veronika Kudermetowa (29) 6:4,7:6(5) und bekommt es nun am Donnerstag in ihrer ersten Major-Vorschlussrunde womöglich mit Iga Swiatek (1) zu tun. Die Polin trifft im letzten Viertelfinale auf Jessica Pegula (USA-11). Am Dienstag waren Martina Trevisan (ITA) und Cori Gauff (18) ins Halbfinale gekommen.