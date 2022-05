Den Overtime-Sieg der Kanadier fixierte Drake Batherson nach 43 Sekunden in Überzahl, nachdem Schweden eine Strafe kassiert hatte. Während die Skandinavier durch die Niederlage ein Jahr nach dem sensationellen Vorrunden-Scheitern in Riga erneut die WM-Medaillen verpassten, ist Kanada weiter auf Kurs Richtung Titel Nummer 28.

Deutschlands durch eine starke Vorrunde geweckte Medaillenhoffnungen wurden von Tschechien jäh zunichtegemacht. Der in der Gruppenphase von Österreich bezwungene Ex-Weltmeister nützte drei Powerplays effizient aus, hatte bei mehreren Stangenschüssen der Deutschen aber auch das nötige Glück.

Finnland geriet gegen die Slowaken mit 0:2 in Rückstand, Marko Anttila sorgte mit einem Doppelpack (19./24.) aber für den Ausgleich. Noch lauter wurde es in der ausverkauften Arena von Tampere nach dem Führungstreffer von Sakari Manninen (45.). In der Schlusssekunde erhöhte Saku Mäenalanen per Empty-Net-Treffer noch auf 4:2, womit der Olympiasieger nur noch einem Sieg vom dritten WM-Finale in Serie entfernt ist.

Matchwinner für die USA war Ben Meyers mit zwei Treffern (12./PP, 55.), dazwischen traf Adam Gaudette (17.). Damit kommen bis auf Kanada alle Halbfinalisten aus der Vorrundengruppe B, der auch Österreich angehört hatte.