Bester Österreicher war De Bondts Teamkollege Tobias Bayer an der 13. Stelle. Im Gesamtklassement führt weiterhin mit geringem Guthaben Richard Carapaz aus Ecuador. Der Ineos-Fahrer hat vor der nächsten Bergetappe am Freitag im Friaul nur drei Sekunden Vorsprung auf den Australier Jai Hindley. Der Bora-Kapitän erlitt in der Endphase einen Defekt und fiel zurück, wurde aufgrund der Drei-Kilometer-Regel aber zeitgleich mit Carapaz und Co. gewertet.

Gesamtdritter ist nach wie vor etwas mehr als eine Minute zurück der Spanier Mikel Landa (Bahrain). Neu auf Position vier mit fast sechs Minuten Rückstand liegt Italiens Altmeister Vincenzo Nibali (Astana), der vom Ausscheiden von Joao Almeida profitierte. Der Portugiese aus der Emirates-Mannschaft konnte wegen Grippesymptomen und einem positiven Corona-Test nicht mehr antreten. Die vorletzte Bergetappe am Freitag führt über 178 km und 3.500 Höhenmeter von Marano Lagunare mit einem Slowenien-Abstecher zum Santuario di Castelmonte.