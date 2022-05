Nach einer zumeist ausgeglichen ersten Halbzeit starteten die Gäste in der zweiten Hälfte einen Lauf. Aus einem 59:58 machten sie ein 83:60 und sorgten so für die Entscheidung. "Wir wussten, dass wir in der ersten Hälfte nicht gut gespielt hatten", berichtete Celtics-Coach Ime Udoka über seine Halbzeit-Ansprache. "Wir haben uns aber vorgenommen, das Buch neu zu schreiben, und das ist in der zweiten Hälfte passiert." Bei den Celtics waren die beiden Stars Jaylen Brown mit 25 Punkten und Jason Tatum mit 22 Zählern die besten Schützen.

Die Heat zeigten dabei eine enorme Wurfschwäche, denn lediglich 32 Prozent aller Würfe fanden ihr Ziel. Die Quote bei den Drei-Punkt-Würfen war mit 16 Prozent sogar noch schwächer. Heat-Star Jeremy Butler gab aber an, dass sein Team noch lange nicht ausgeschieden sei. "Es ist immer alles möglich und wir wissen auch, dass wir dazu fähig sind. Wir wissen, dass wir einen wirklich guten Basketball spielen können. Wir müssen im nächsten Spiel damit anfangen."

In den Endspielen der Western Conference führen die Golden State Warriors mit 3:1-Siegen gegen die Dallas Mavericks.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Mittwoch (Conference-Finale, "best of seven"):

Eastern Conference: Miami Heat - Boston Celtics 80:93 (Stand in der Serie 2:3)