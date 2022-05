Milan nach elf Jahren wieder italienischer Meister

Ein Herzschlagfinale wie in England ist in Italiens höchster Fußball-Liga ausgeblieben, die Jubelbilder waren dieselben: AC Milan brachte den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Inter Mailand in der Serie A mit einem sicheren 3:0 bei Sassuolo über die Ziellinie. Der Lohn ist der insgesamt 19. Scudetto, womit die Associazione Calcio Milan elf Jahre nach dem zuvor letzten Meistertitel mit Inter gleichzog. Dem Erzrivalen reichte ein 3:0 gegen Sampdoria nicht zur Titelverteidigung.