Admira steigt nach elf Jahren aus der Bundesliga ab

Die Admira muss nach elf Jahren in der Fußball-Bundesliga wieder den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. Die Mannschaft von Trainer Andreas Herzog verlor am letzten Spieltag der Qualifikationsgruppe am Freitag beim LASK klar 1:3 (0:3) und wurde damit noch von Altach abgefangen. Die Vorarlberger schafften mit einem 2:1 (1:0) gegen die WSG Tirol die fast nicht für möglich gehaltene Aufholjagd und fixierten mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen den Klassenerhalt.