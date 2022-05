USA besiegt bei Eishockey-WM Großbritannien 3:0

Die USA haben bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland gegen Großbritannien drei Punkte geholt. Das US-Team gewann am Donnerstag in Tampere gegen den krassen Außenseiter mit 3:0. In Helsinki wurde der Beginn der Partie Deutschland - Dänemark aufgrund eines Feuers in der Halle um 1:40 Stunden verschoben.