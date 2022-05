WM-Favoriten Finnland und Kanada mit drittem Sieg

Die zwei Topfavoriten der Eishockey-WM in Finnland haben auch ihr drittes Spiel gewonnen. Gastgeber und Olympiasieger Finnland besiegte am Montag in Tampere die USA in einer ungestümen Partie mit vielen Disziplinlosigkeiten mit 4:1. Titelverteidiger Kanada setzte sich in Helsinki gegen die Slowakei mit 5:1 durch. Lettland holte mit einem 3:2 gegen Norwegen den ersten Sieg, Deutschland gewann gegen Frankreich 3:2.