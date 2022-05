Tsitsipas steht nach Sieg gegen Zverev im Rom-Finale

Der Grieche Stefanos Tsitsipas (4) ist am Samstag ins Finale des Masters-1000-Tennisturniers von Rom eingezogen. Der Hellene besiegte den Deutschen Alexander Zverev (2) in gut zweieinhalb Stunden 4:6,6:3,6:3. Tsitsipas erhöhte im Head-to-Head auf eine 8:4-Führung. Im dritten Satz gelang ihm das wohl entscheidende Break im fünften Spiel. Den zweiten Finalplatz spielen sich am Abend der topgesetzte Serbe Novak Djokovic und der als Nummer 5 eingestufte Norweger Casper Ruud aus.