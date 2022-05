Niederländer Bouwman gewinnt 7. Giro-Etappe

Der Niederländer Koen Bouwman hat am Freitag nach 196 km von Diamente nach Potenza die 7. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Auf dem Weg dahin hatte sich der Profi von Jumbo-Visma die Führung in der Bergwertung gesichert, die Entscheidung der Top vier bereitete sein Teamkollege und Landsmann Tom Dumoulin mustergültig vor. Bouwman holte im Bergaufsprint so noch zwei Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Bauke Mollema (Trek) und den Italiener Davide Formolo (Emirates) heraus.