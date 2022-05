Lädierter linker Fuß macht Nadal wieder große Probleme

Die Voraussetzungen für Rafael Nadal, seinen Rekord bei den am 22. Mai beginnenden French Open in Paris auf 14 Titel auszubauen, sind spätestens seit Rom schlecht. Der Spanier, der am 3. Juni 36 Jahre alt wird, leidet wieder unter starken Schmerzen im linken Fuß. Für den 21-fachen Major-Sieger ist dies schon ein altes Problem, die Frage ist nur wie lange er sich diese Torturen noch antut. Nach seinem Achtelfinal-Aus in Rom will Nadal nun seinen Arzt nach Paris mitnehmen.