Demare gewinnt auch erste Giro-Festlandetappe

Der Franzose Arnaud Demare hat am Donnerstag im Massensprint auch die erste Festland-Etappe des Giro d'Italia von Palmi nach Scalea gewonnen. Der auch schon am Mittwoch auf Sizilien siegreiche Groupama-Profi setzte sich in Kalabrien nach 192 weitgehend flachen Kilometern entlang der tyrrhenischen Küste hauchdünn vor Caleb Ewan (AUS/Lotto) durch. Dritter wurde Mark Cavendish (GBR/Quickstep). Für den 30-jährigen Demare war es der bereits siebente Giro-Etappenerfolg.