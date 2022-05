Mit einem 5:2-Sieg bei Minnesota Wild stellten die St. Louis Blues ebenfalls auf 3:2, womit auch die Blues am Donnerstag vor eigenem Publikum den Aufstieg ins Viertelfinale schaffen könnten. Großer Held von St. Louis war Wladimir Tarassenko, der im Schlussdrittel mit einem Hattrick von 2:2 auf 5:2 stellte.

In der Eastern Conference brachten sich die Carolina Hurricanes mit einem 5:1-Sieg gegen die Boston Bruins mit 3:2 in Front und könnten ebenso im nächsten Spiel aufsteigen wie die Toronto Maple Leafs. Die "Ahornblätter" besiegten Tampa Bay Lightning mit 4:3, womit auch der Titelverteidiger der vergangenen beiden Jahre am Donnerstag zu Hause in Florida gewinnen muss.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag - Achtelfinale ("best of seven") -Eastern Conference: Carolina Hurricanes - Boston Bruins 5:1; Stand 3:2, Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 4:3; Stand 3:2.

Western Conference: Minnesota Wild - St. Louis Blues 2:5; Stand 2:3, Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:5 n.V.; Stand 2:3.