Überraschung im Cupfinale: Bregenz trifft auf Schwaz

Bregenz gegen Schwaz lautet die etwas überraschende Paarung im Finale des Handball-Cups. Am Freitag setzte sich erst Bregenz im Ländle-Derby gegen Final-Four-Gastgeber und Meister Hard mit 33:29 (16:14) durch, danach fegte Schwaz Rekordtitelträger Fivers mit 35:29 (18:12) vom Parkett. Für die beiden Sieger hatte die Meisterschaft in der vergangenen Woche mit dem Viertelfinal-Aus geendet, vor dem Finale am Samstag (20.25 Uhr/live ORF Sport +) lebt nun die Titelchance weiter.