Großschartner bei Romandie-Radtour weiter Gesamt-Zweiter

Radprofi Felix Großschartner hat den zweiten Gesamtrang in der Tour de Romandie auf der 2. Etappe am Donnerstag erfolgreich verteidigt. Nach 168 Kilometern um Echallens sprintete der 28-jährige Oberösterreicher aus dem Bora-Team auf den neunten Rang, zeitgleich mit dem britischen Tagessieger Ethan Hayter (Ineos). In der Gesamtwertung führt weiter der Australier Rohan Dennis (Team Jumbo) 14 Sekunden vor dem Bora-Profi Großschartner und dem Briten Geraint Thomas (Ineos).