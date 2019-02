Schifahrer Marcel Hirscher startet vielleicht wegen Verkühlung nicht

In Schweden findet gerade die Schi-Weltmeisterschaft statt. Dort soll auch der berühmte österreichische Schifahrer Marcel Hirscher Schi-Rennen fahren. Am Mittwoch wurde aber bekannt, dass Hirscher krank ist. Er hat nämlich eine Verkühlung. Eigentlich sind in den nächsten Tagen weitere Schi-Rennen, bei denen er starten soll. Hirscher hofft, dass er trotzdem an diesen Schi-Rennen teilnehmen kann. Hirscher hat schon 6-mal bei Schi-Weltmeisterschaften gewonnen. Besonders gut ist er in den Schi-Rennen Slalom und Riesen-Slalom.