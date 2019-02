Rebensburg führt im WM-Riesentorlauf, Haaser Zehnte

Die Deutsche Viktoria Rebensburg führt bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare nach dem ersten Durchgang des Damen-Riesentorlaufs. Die Olympiasiegerin von 2010 geht mit 0,19 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Slowakin Petra Vlhova in den zweiten Durchgang (17.45 Uhr). Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin liegt mit 0,44 Sekunden Rückstand auf Rang vier hinter Ragnhild Mowinckel (NOR).