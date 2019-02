Rumänien schaltet im Fed Cup Titelverteidiger Tschechien aus

Titelverteidiger Tschechien ist im Fed Cup in Runde eins ausgeschieden. Ohne ihre Topspielerin Petra Kvitova verloren die Tschechinnen am Wochenende ihr Heimspiel in Ostrava gegen Rumänien 2:3. Das entscheidende Doppel gegen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova ging nach 2:53 Std. an Irina-Camelia Begu/Monica Niculescu. Gegner im Semifinale am 20./21. April ist Frankreich, 3:1-Sieger in Belgien.