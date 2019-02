Ireen Wüst holte in Inzell 19. WM-Titel im Eisschnelllauf

Die Niederländerin Ireen Wüst ist seit Sonntag ex aequo Rekordweltmeisterin im Eisschnelllauf. Die erfolgreichste Olympionikin ihres Landes holte zum Abschluss der Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Inzell über 1.500 m in der Bahnrekordzeit von 1:52,81 Min. ihren 19. WM-Titel und schloss damit zur Tschechin Martina Sablikova und der Deutschen Gunda Niemann-Stirnemann auf.