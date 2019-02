Österreichs Biathletinnen historisch, Herren-Staffel schwach

Österreichs Damen-Staffel hat am Freitag beim Weltcup in Canmore (CAN) eine historische Vorstellung abgeliefert. Christina Rieder, Julia Schwaiger, Simone Kupfner und Lisa Hauser landeten auf Rang sechs und holten damit das beste Staffel-Ergebnis in der ÖSV-Damen-Geschichte. Der Sieg ging an Deutschland, das sich in 1:10:16,3 Std. vor Norwegen (+30,2 Sek.) und Frankreich (41,6) durchsetzte.