Erwartungsgemäßes Duell Holdener - Vlhova um Kombi-Gold

In der Damen-Kombination der Ski-WM in Aare kommt es zum erwarteten Duell zwischen Titelverteidigerin Wendy Holdener und Petra Vlhova um Gold. Die Schweizerin Holdener wurde in der Abfahrt, in der die Steirerin Ramona Siebenhofer mit 1:12,71 Minuten Bestzeit erzielte, mit 0,42 Sekunden Rückstand Fünfte. Die Slowakin Vlhova verlor exakt drei Zehntel auf ihre Hauptrivalin und war vorerst Achte.