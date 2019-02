Mayer vor Reichelt in erstem Abfahrtstraining der Herren

Knapp zwei Stunden nach dem Damen-Training hat es am Donnerstag auch in der Übungsfahrt für die WM-Abfahrt der Herren in Aare eine österreichische Bestzeit gegeben. Matthias Mayer war in 1:18,85 Minuten 0,28 Sekunden schneller als sein Landsmann Hannes Reichelt. Daran schlossen die drei Speed-Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+0,30), Kjetil Jansrud (0,47) und Aksel Lund Svindal (0,55) an.