Moser-Pröll konterte Offenen Brief von Alice Schwarzer

Österreichs Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll hat am Dienstag per Mail zu einem offenen Brief von Alice Schwarzer vom Vortag Stellung genommen. Sie bekräftigte erneut, dass sie von Schwarzer Anfang der 70er Jahre Briefe bekommen habe: "Ich kann mich daran erinnern." Die 76-jährige Feministin hatte die Salzburgerin der Lüge bezichtigt, sie habe ihr niemals in Briefen um ihre Unterstützung gebeten.

Schwarzer schrieb, sie habe Anfang der 1970er-Jahre der damaligen Rennläuferin keine Briefe geschickt, wie von dieser jüngst behauptet. "Ich jedenfalls weiß, dass Sie lügen", so Schwarzer. Moser-Pröll hatte in einem Interview in der vergangenen Woche in der "Tiroler Tageszeitung" erklärt, während ihrer aktiven Karriere von Schwarzer Briefe erhalten zu haben. "Sie suchte Prominente, damit sie in Sachen Gleichberechtigung unterstützt wird", hatte die 62-fache Siegerin von Weltcuprennen erklärt.

Schwarzer habe ihrer Aussage nach damals, 1971, aber gerade erst gelernt, dass man Feminismus mit "F" schreibt. Moser-Pröll dazu: "Das bezweifle ich nach Durchsicht ihrer Biografie (Wikipedia, etc. und auf ihrer HP)." Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Ich verurteile jegliche Art von Missbrauch auf das Schärfste, aber ich lasse mir nicht unterstellen, dass ich Missbrauch mitbekommen und geduldet habe!"

Es ging auch um die Präsenz in einer TV-Show. Moser-Pröll. "Da ich mir bzgl. meiner Anwesenheit bei einer Fuchsbergershow nicht hundertprozentig sicher war, habe ich beim SWR nachgefragt. Es gab nie eine Show, in der Frau Schwarzer und ich gemeinsam aufgetreten sind. Ich war überhaupt nie bei Herrn Fuchsberger. Vielmehr war Frau Schwarzer mit der deutschen Olympiasiegerin Rosi Mittermaier bei Fuchsberger gemeinsam zu Gast. Da hat sie mich wohl mit Rosi verwechselt!"