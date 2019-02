Star-Trainer Mourinho akzeptierte Strafe in Steuerprozess

Der bekannte Fußball-Trainer Jose Mourinho hat am Dienstag vor einem Gericht in Madrid eine einjährige bedingte Haftstrafe in seinem Steuerprozess akzeptiert. Die Staatsanwaltschaft warf dem 56-jährigen Portugiesen vor, in den Jahren 2011 und 2012, als er Real Madrid betreut hatte, durch falsche Angaben bei Bildrechten Steuern in Höhe von 3,3 Millionen Euro hinterzogen zu haben.