Juve nur 3:3 gegen Parma - Ronaldo-Doppelpack reichte nicht

Mit einem 3:0-Heimsieg über Sampdoria hat Napoli in der italienischen Fußball-Serie-A den Rückstand auf Leader Juventus Turin auf neun Punkte verkürzt. Juve nämlich kam am Samstag in der 22. Runde trotz eines Doppelpacks von Cristiano Ronaldo (36., 66.) zuhause gegen Mittelständler Parma über ein 3:3 nicht hinaus.