Hasenhüttl-Club Southampton holte in Burnley 1:1

Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit seinem Club Southampton in der englischen Fußball-Premier-League knapp einen Sieg verpasst. Die "Saints" erreichten am Samstag auswärts gegen Burnley ein 1:1, wobei die Gastgeber erst in der 94. Minute durch einen Elfmeter von ÖFB-Wunschspieler Ashley Barnes ausglichen. Nathan Redmond hatte Southampton in der 55. Minute in Führung gebracht.