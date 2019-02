Novak nach hartem Kampf in drei Sätzen gescheitert

Der Tennis-Davis-Cup-Länderkampf zwischen Österreich und Chile in der Qualifikationsrunde der Weltgruppe wird erst im letzten Einzel entschieden. Im Kampf um die Teilnahme am erstmals ausgetragenen Finalturnier in Madrid musste sich Dennis Novak am Sonntag in der SalzburgArena im Duell der beiden Nummern eins mit Nicolas Jarry (ATP-41.) mit 4:6,6:3,6:7(2) beugen. Chile glich damit auf 2:2 aus.