Shiffrin führt im Maribor-Slalom eine Sekunde vor Vlhova

US-Skistar Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Damen-Slaloms in Maribor überlegen in Führung. Die 23-Jährige hat genau eine Sekunde Vorsprung auf die Slowakin Petra Vlhova, die beiden hatten am Vortag im Riesentorlauf einen Ex-aequo-Sieg gefeiert. Dritte ist die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,09 Sek.). Als beste Österreicherin rangiert Katharina Liensberger auf dem fünften Platz.