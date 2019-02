Graz nach Sieg in Wien vor letztem Spieltag auf Platz eins

Die Graz 99ers haben den Vienna Capitals vor der letzten Runde des Grunddurchgangs die Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey Liga abgenommen. Die Steirer triumphierten am Freitag in Wien 5:3. Damit kommt es erst am Sonntag im Fernduell zur Entscheidung um Platz eins vor der Zwischenrunde, der einen Champions-League-Platz garantiert. Graz muss nach Dornbirn, die Capitals nach Innsbruck.