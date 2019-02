Österreichs Davis-Cup-Team gegen Chile mit 0:1 zurück

Österreichs Davis-Cup-Team ist am Freitag in der Qualifikationsrunde der Weltgruppe gegen Chile mit 0:1 in Rückstand geraten. ÖTV-Debütant Jurij Rodionov bot in der Salzburg-Arena vor über 4.000 Zuschauern gegen die chilenische Nummer eins, Nicolas Jarry, eine sehr gute Leistung, doch der 19-jährige Niederösterreicher musste sich der Nummer 41 der Welt nach 91 Minuten mit 5:7,5:7 geschlagen geben.