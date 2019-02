Sauber-Team ab sofort als Alfa Romeo Racing

Der seit 1993 in der Formel 1 existierende Name "Sauber" wird in der kommenden WM-Saison 2019 verschwinden. Laut einer Medienmitteilung des Schweizer Rennstalls aus Hinwil wird das bisherige "Alfa Romeo Sauber F1 Team" zukünftig als "Alfa Romeo Racing" starten. 2019 fahren der Finne Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi aus Italien für das Team.

© APA (AFP)

Mit der Ende 2017 eingegangenen, langfristigen Partnerschaft mit der Traditionsmarke Alfa Romeo aus dem Fiat-Chrysler-Konzern als Titelsponsor änderte sich bei Sauber auch der visuelle Auftritt. In der vergangenen Saison trat die mit Ferrari-Motoren belieferte Equipe als "Alfa Romeo Sauber F1 Team" an. Damit ist nun bereits wieder Schluss.

"Es freut uns zu verkünden, dass wir mit dem neuen Teamnamen Alfa Romeo Racing in der Formel-1-WM 2019 antreten", ließ Teamchef Frederic Vasseur am Freitag verlauten. Der Franzose betonte, dass der Rennstall seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit Alfa Romeo 2018 erhebliche Fortschritte gemacht habe, "im technischen, geschäftlichen und sportlichen Bereich". An den Besitzverhältnissen und im Management soll sich laut dem Rennstall mit Hauptsitz in Hinwil im Zürcher Oberland nichts ändern.

Der Name Sauber hat in den letzten drei Jahrzehnt die Schweizer Motorsportgeschichte stark geprägt. Seit dem Einstieg 1993 hinterließ der Name Sauber seine Spuren in der Königsklasse des Motorsports. Auch als sich der Schweizer Rennstall zwischen 2006 und 2009 im Besitz von BMW befunden hatte, blieb der Name von Patron Peter Sauber dem Team erhalten.