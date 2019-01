Ski-Fahrerin Stephanie Venier aus Österreich gewann die Abfahrt

Die Ski-Fahrerin Stephanie Venieraus Österreich hat am Sonntagdie Abfahrt gewonnen.Es war der 1. Weltcup-Sieg für Venier.Zweite wurde Sofia Goggiaaus Italien.Dritte wurde die Deutsche Kira Weidle.Die Abfahrt von den Damenfand in Deutschland statt.Am Sonntag gab es auch einSki-Rennen von den Herren.Der Super-G fandin Kitzbühel in Tirol statt.Der Deutsche Josef Ferstlgewann den Super-G.Auf Platz 2 landete Johan Clareyaus Frankreich.Dritter wurde Dominik Parisaus Südtirol.Die Österreicher Vincent Kriechmayrund Matthias Mayer landetenauf den Plätzen 4 und 5.