Erster Saisonsieg für Dahlmeier in Antholz-Massenstart

Die Deutsche Laura Dahlmeier hat am Sonntag in Antholz ihren ersten Saisonsieg im Biathlon-Weltcup gefeiert. Die Weltmeisterin und Olympiasiegerin gewann den Massenstart (12,5 km) klar vor der Tschechin Marketa Davidova und ihrer Landsfrau Vanessa Hinz. Die Tirolerin Lisa Hauser kam nach Top-Ten-Ergebnisse in Sprint und Verfolgung mit vier Strafrunden nicht über Rang 23 hinaus.